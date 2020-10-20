Єфремов виплатить компенсацію ще двом близьким загиблого в ДТП Захарова

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії за смертельну ДТП, готовий виплатити компенсацію матері та цивільній дружині загиблого в аварії Сергія Захарова.

Про це повідомив адвокат артиста Петро Хархорін під час засідання, на якому розглядаються скарги на вирок нижчої інстанції, яка призначила артисту 8 років позбавлення волі. Він також відзначив, що матір і цивільна дружина не визнані потерпілими в справі, пише видання РІА Новини.

"Михайло Олегович має у своєму розпорядженні кошти, які знаходяться в банківській комірці. Доступу до неї наразі немає. Також гроші потрібні й сім'ї засудженого. Прошу дозволити нотаріусу оформити довіреність на розпорядження цими грошима", – сказав Хархорін під час засідання.

Покійний Захаров з цивільною дружиною. mk.ru

Відзначимо, суд кілька разів відмовляв цивільній дружині Захарова Ірині Стерховій у визнанні її потерпілою. А мати загиблого сама не хотіла такого статусу, щоб уникнути нервових ситуацій, які могли трагічно вплинути на її здоров'я.

Раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн ​​рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).

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