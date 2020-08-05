Єфремов вимагає покарати адвоката за образи: Добровінський назвав його "свинею"

Російський актор Михайло Єфремов, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками, просить покарати адвоката сім'ї загиблого Сергія Захарова Олександра Добровінського за образи.

Про це знаменитість заявив під час розгляду справи в Пресненському суді в Москві, пише Telegram-канал Mash.

"Він минулого разу на камери сказав, що я "хрюкав у суді". Мені, як вболівальнику "Спартака", це не прикро, але трьох моїх неповнолітніх дітей дражнять!" – наголосив Єфремов.

Адвокат актора Ельман Пашаєв підтвердив слова зірки. Він розповів, що одного разу діти спитали його: "А чому тата свинею назвали?". Пашаєв обурений, що це показали по телевізору.

"Це просто недопустимо! Хоч він це сказав не в залі засідань, а біля суду, але це ж діти дивляться!" – додав адвокат.

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