Єфремов вимагає покарати адвоката за образи: Добровінський назвав його "свинею"
Єфремов вимагає покарати Добровінського.
Російський актор Михайло Єфремов, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками, просить покарати адвоката сім'ї загиблого Сергія Захарова Олександра Добровінського за образи.
Про це знаменитість заявив під час розгляду справи в Пресненському суді в Москві, пише Telegram-канал Mash.
"Він минулого разу на камери сказав, що я "хрюкав у суді". Мені, як вболівальнику "Спартака", це не прикро, але трьох моїх неповнолітніх дітей дражнять!" – наголосив Єфремов.
Адвокат актора Ельман Пашаєв підтвердив слова зірки. Він розповів, що одного разу діти спитали його: "А чому тата свинею назвали?". Пашаєв обурений, що це показали по телевізору.
"Це просто недопустимо! Хоч він це сказав не в залі засідань, а біля суду, але це ж діти дивляться!" – додав адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.