Єфремов відмовився визнавати свою провину в ДТП в суді

Російський актор Михайло Єфремов відмовився визнати провину у смертельній ДТП, яку він влаштував у центрі Москви в червні 2020 року.

Офіційну відмову від визнання провини зафіксовано в матеріалах кримінального провадження. Про це повідомив адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський. Відповідне відео опублікував Telegram-канал LifeShot (дивіться ролик у кінці новини).

За його словами, відразу після ДТП Єфремов заявляв, що винен у загибелі Сергія Захарова, тепер він змінив свою позицію.

Олександр Добровінський після засідання суду LifeShot (скриншот відео)

"Про відмову відомо не тільки зі слів Єфремова, це є в матеріалах справи. Спочатку визнавав, а потім чомусь відмовився", – вказав Добровінський.

Відзначимо, раніше адвокат Єфремова Ельман Пашаєв уже заявляв про відмову актора визнавати провину в скоєнні смертельної аварії. Однак пізніше юрист відмовився від своїх слів. Захисник пояснив, що Єфремов визнає, що трапилася аварія з його автівкою, і готовий допомогти родичам загиблого як "вірянин і добра людина".

Михайло Єфремов і Ельман Пашаєв РБК

"А винен Єфремов чи ні, це вже суд скаже. Але якщо суд встановить, що він не винен, то постраждала сторона не те що 100 тисяч не отримає, а навіть 100 рублів не отримає", – додав Пашаєв.

Нагадаємо, в середу, 29 липня, відбулося перше попереднє слухання у справі актора Михайла Єфремова. Під час слухання з'ясувалося, що Михайло Єфремов досі не дав свідчень у справі. Його адвокат Ельман Пашаєв до суду не з'явився, через що засідання перенесли на 30 липня.

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