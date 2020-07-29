Єфремов відмовився визнавати свою провину в ДТП в суді
Добровінський розповів, що Єфремов відмовився визнавати провину за ДТП. Колаж
Російський актор Михайло Єфремов відмовився визнати провину у смертельній ДТП, яку він влаштував у центрі Москви в червні 2020 року.
Офіційну відмову від визнання провини зафіксовано в матеріалах кримінального провадження. Про це повідомив адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський. Відповідне відео опублікував Telegram-канал LifeShot (дивіться ролик у кінці новини).
За його словами, відразу після ДТП Єфремов заявляв, що винен у загибелі Сергія Захарова, тепер він змінив свою позицію.
Олександр Добровінський після засідання суду LifeShot (скриншот відео)
"Про відмову відомо не тільки зі слів Єфремова, це є в матеріалах справи. Спочатку визнавав, а потім чомусь відмовився", – вказав Добровінський.
Відзначимо, раніше адвокат Єфремова Ельман Пашаєв уже заявляв про відмову актора визнавати провину в скоєнні смертельної аварії. Однак пізніше юрист відмовився від своїх слів. Захисник пояснив, що Єфремов визнає, що трапилася аварія з його автівкою, і готовий допомогти родичам загиблого як "вірянин і добра людина".
Михайло Єфремов і Ельман Пашаєв РБК
"А винен Єфремов чи ні, це вже суд скаже. Але якщо суд встановить, що він не винен, то постраждала сторона не те що 100 тисяч не отримає, а навіть 100 рублів не отримає", – додав Пашаєв.
Нагадаємо, в середу, 29 липня, відбулося перше попереднє слухання у справі актора Михайла Єфремова. Під час слухання з'ясувалося, що Михайло Єфремов досі не дав свідчень у справі. Його адвокат Ельман Пашаєв до суду не з'явився, через що засідання перенесли на 30 липня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлене звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.