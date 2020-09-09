Єфремов відмовився від адвоката після винесення вироку: Пашаєв прокоментував чутки
Російські ЗМІ поширили чутки, що російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії, знову відмовився від свого адвоката Ельмана Пашаєва.
Проте в коментарі виданню "Підйом" захисник артиста спростував інформацію та наголосив, що зараз працює над апеляцією.
"Це дурість просто. Я готую апеляцію, часу дуже мало", – відзначив Пашаєв.
Раніше в Громадській наглядовій комісії виданню "РІА Новини" повідомили, що Єфремов відмовився від послуг свого адвоката. Нагадаємо, раніше під час одного із засідань актор вже заявляв про відмову від Пашаєва, але пізніше знову найняв його.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов знепритомнів, у нього діагностували інсульт.