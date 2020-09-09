Єфремов відмовився від адвоката після винесення вироку: Пашаєв прокоментував чутки

Ольга Веркалець Люди 13:42, 9.09.2020

Російські ЗМІ поширили чутки, що російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії, знову відмовився від свого адвоката Ельмана Пашаєва.

Проте в коментарі виданню "Підйом" захисник артиста спростував інформацію та наголосив, що зараз працює над апеляцією.

"Це дурість просто. Я готую апеляцію, часу дуже мало", – відзначив Пашаєв.

Пашаєв і Єфремов.
АГН "Москва"

Раніше в Громадській наглядовій комісії виданню "РІА Новини" повідомили, що Єфремов відмовився від послуг свого адвоката. Нагадаємо, раніше під час одного із засідань актор вже заявляв про відмову від Пашаєва, але пізніше знову найняв його.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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