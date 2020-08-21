Єфремов відмовився від послуг адвоката Пашаєва

Ольга Веркалець Люди 17:08, 21.08.2020

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, відмовився від послуг адвоката Ельмана Пашаєва.

Відповідну заяву артист зробив під час засідання в Пресненському суді у п'ятницю, 21 серпня. Тепер адвокат буде виступати у справі як консультант.

"У мене буде інший адвокат, який добре вчився. До моїх адвокатів упереджене ставлення. Я візьму когось сильніше", – відзначив Єфремов.

Суд задовольнив клопотання актора. Також відомо, що засідання знову перенесли на понеділок, 24 серпня.

Михайло Єфремов заявив, що хоче змінити адвоката
odnaminyta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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