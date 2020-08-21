Єфремов відмовився від послуг адвоката Пашаєва

Михайло Єфремов відмовився від адвоката Ельмана Пашаєва.
Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, відмовився від послуг адвоката Ельмана Пашаєва.
Відповідну заяву артист зробив під час засідання в Пресненському суді у п'ятницю, 21 серпня. Тепер адвокат буде виступати у справі як консультант.
"У мене буде інший адвокат, який добре вчився. До моїх адвокатів упереджене ставлення. Я візьму когось сильніше", – відзначив Єфремов.
Суд задовольнив клопотання актора. Також відомо, що засідання знову перенесли на понеділок, 24 серпня.
Михайло Єфремов заявив, що хоче змінити адвоката odnaminyta.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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