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Єфремов відмовився від послуг адвоката Пашаєва

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Михайло Єфремов відмовився від адвоката Ельмана Пашаєва

Михайло Єфремов відмовився від адвоката Ельмана Пашаєва.

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, відмовився від послуг адвоката Ельмана Пашаєва.

Відповідну заяву артист зробив під час засідання в Пресненському суді у п'ятницю, 21 серпня. Тепер адвокат буде виступати у справі як консультант.

"У мене буде інший адвокат, який добре вчився. До моїх адвокатів упереджене ставлення. Я візьму когось сильніше", – відзначив Єфремов.

Суд задовольнив клопотання актора. Також відомо, що засідання знову перенесли на понеділок, 24 серпня.

Михайло Єфремов заявив, що хоче змінити адвоката

Михайло Єфремов заявив, що хоче змінити адвоката odnaminyta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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