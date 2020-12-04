Єфремов у в'язниці може отримати "хлібну" посаду із зарплатою
У ЗМІ з'явилася інформація, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов може обіймати солідну посаду в білгородській колонії, де він відбуватиме покарання. Так, артист може працювати завідувачем клубу.
Це пов'язано з тим, що скоро інший ув'язнений, який обіймає цю посаду, вийде на волю і місце буде вільне. Про це повідомляє "Московський комсомолець".
Відповідно до джерела, в колонії цю роботу називають "блотною", оскільки за неї платять непогані гроші. У разі, якщо Єфремов стане завклубу, то щомісяця зможе отримувати 11 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень).
Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.