Єфремов у в'язниці може отримати "хлібну" посаду із зарплатою

Софія Ковнір Люди 08:40, 4.12.2020 Оновлено: 08:55, 4.12.2020

У ЗМІ з'явилася інформація, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов може обіймати солідну посаду в білгородській колонії, де він відбуватиме покарання. Так, артист може працювати завідувачем клубу.

Це пов'язано з тим, що скоро інший ув'язнений, який обіймає цю посаду, вийде на волю і місце буде вільне. Про це повідомляє "Московський комсомолець".

Відповідно до джерела, в колонії цю роботу називають "блотною", оскільки за неї платять непогані гроші. У разі, якщо Єфремов стане завклубу, то щомісяця зможе отримувати 11 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень).

Михайло Єфремов може отримати солідну посаду в СІЗО
МБХ медиа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.

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