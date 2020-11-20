Єфремов сплатив борг за похорон загиблого в ДТП Захарова

Російський актор Михайло Єфремов сплатив 111 тисяч рублів боргу за похорон Сергія Захарова, який загинув в ДТП за його участю.

Так, адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський зажадав повернення цих грошей в позові, який подав уже після оголошення вироку акторові й подачі апеляції. Засідання за позовом було призначено на 23 листопада, проте представники Єфремова перевели цю суму заздалегідь. Про це повідомляє видання Starhit.

"Всі гроші ми перевели, вони повинні були надійти на рахунок. Тому з боку потерпілих швидше за все буде відмова від позову, адже більше ніяких претензій до нас у них бути не повинно", – повідомив адвокат актора Петро Хархорін.

Зазначається, що цивільна дружина загиблого Ірина Стерхова не була включена в число постраждалих у цій справі, але Єфремов планує виплатити компенсацію і їй, і матері Захарова. Хархорін розповів, що поки цьому перешкоджає проблема з оформленням довіреності на користування засобами артиста.

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