Єфремов сів п'яним за кермо в день ДТП через дзвінок друга з України, – адвокат

Російський актор Михайло Єфремов сів за кермо в нетверезому стані в день смертельної ДТП, тому що його попросив про термінову допомогу друг, який тоді перебував в Україні.

Таку думку висловив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв. Він також додав, що людина, якій намагався допомогти актор – відома особистість, пише "Собеседник".

"Зараз багато хто Єфремова засуджуює, але ж ніхто не хоче зрозуміти, чому він п'яним сів за кермо. Насправді йому в той вечір подзвонив друг, який знаходиться зараз в Україні. До речі, це відома людина, і ви його напевно знаєте", – розповів Пашаєв.

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов "СтарХит"

Він також підкреслив, що у товариша Ефермова були серйозні проблеми – його мати і дружина опинилися в лікарні.

"Він повідомив Михайлу, що його мати і дружина потрапили до лікарні і знаходяться в дуже важкому стані. Так як кордони з Україною зараз закриті, друг попросив Михайла з'їздити в клініку і допомогти, чим він зможе. А в той день якраз було православне свято, Михайло випив, але сів за кермо, щоб виручити друга", – додав адвокат.

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