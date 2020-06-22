Єфремов сів п'яним за кермо в день ДТП через дзвінок друга з України, – адвокат
Єфремов влаштував смертельну аварію 8 червня
Російський актор Михайло Єфремов сів за кермо в нетверезому стані в день смертельної ДТП, тому що його попросив про термінову допомогу друг, який тоді перебував в Україні.
Таку думку висловив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв. Він також додав, що людина, якій намагався допомогти актор – відома особистість, пише "Собеседник".
"Зараз багато хто Єфремова засуджуює, але ж ніхто не хоче зрозуміти, чому він п'яним сів за кермо. Насправді йому в той вечір подзвонив друг, який знаходиться зараз в Україні. До речі, це відома людина, і ви його напевно знаєте", – розповів Пашаєв.
Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов "СтарХит"
Він також підкреслив, що у товариша Ефермова були серйозні проблеми – його мати і дружина опинилися в лікарні.
"Він повідомив Михайлу, що його мати і дружина потрапили до лікарні і знаходяться в дуже важкому стані. Так як кордони з Україною зараз закриті, друг попросив Михайла з'їздити в клініку і допомогти, чим він зможе. А в той день якраз було православне свято, Михайло випив, але сів за кермо, щоб виручити друга", – додав адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.