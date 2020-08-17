Єфремов серйозно хворий: у актора оніміли кінцівки і є проблеми з легенями

У російського Михайла Єфремова, який раніше влаштував ДТП в Москві зі смертельними наслідками, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, після нещодавно перенесеного інсульту у артиста розвинулися серйозні порушення мовлення і оніміли кінцівки. Відповідну заяву зробив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв, повідомляє канал НТВ.

За словами Пашаєва, проблеми зі здоров'ям виникли через гостре порушення мозкового кровообігу.

Михайло Єфремов з адвокатом Ельманом Пашаєвим РБК

Також він додав, що Єфремов страждає хронічною прогресивною хворобою легенів. Пашаєв підкреслив, що наразі життю актора загрожує смертельна небезпека.

Нагадаємо, Михайлу Єфремову стало погано 10 серпня. Його син Микита знайшов артиста на підлозі в його квартирі. Актор не міг розмовляти і рухатися, лікарі діагностували інсульт. На наступний день в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи по смертельній ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив в реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт.

Через госпіталізацію артиста засідання суду перенесли на 18 серпня. 15 серпня Єфремова виписали з Боткінської лікарні. При цьому його адвокат заявляв, що не знає, з яким діагнозом був госпіталізований актор.

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