Єфремов серйозно хворий: у актора оніміли кінцівки і є проблеми з легенями

Адвокат розповів про хвороби Єфремова. Колаж (фото: Газета. Ру)
У російського Михайла Єфремова, який раніше влаштував ДТП в Москві зі смертельними наслідками, почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.
Так, після нещодавно перенесеного інсульту у артиста розвинулися серйозні порушення мовлення і оніміли кінцівки. Відповідну заяву зробив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв, повідомляє канал НТВ.
За словами Пашаєва, проблеми зі здоров'ям виникли через гостре порушення мозкового кровообігу.
Михайло Єфремов з адвокатом Ельманом Пашаєвим РБК
Також він додав, що Єфремов страждає хронічною прогресивною хворобою легенів. Пашаєв підкреслив, що наразі життю актора загрожує смертельна небезпека.
Нагадаємо, Михайлу Єфремову стало погано 10 серпня. Його син Микита знайшов артиста на підлозі в його квартирі. Актор не міг розмовляти і рухатися, лікарі діагностували інсульт. На наступний день в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи по смертельній ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив в реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт.
Через госпіталізацію артиста засідання суду перенесли на 18 серпня. 15 серпня Єфремова виписали з Боткінської лікарні. При цьому його адвокат заявляв, що не знає, з яким діагнозом був госпіталізований актор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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