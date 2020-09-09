Єфремов розповів про умови свого ув'язнення. focus.ua.

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП, розповів про умови свого ув'язнення. Артиста помістили в карантинну камеру в СІЗО №5 "Водник".

Подробицями Єфремов поділився з членом ГНК Москви Борисом Клином, передає видання "КП". За словами актора, в СІЗО він був доставлений о 16:00. Лікарі виміряли йому тиск і зняли електрокардіограму. Після чого він поговорив із психологом й керівником слідчого ізолятора, а також вивчив правила внутрішнього розпорядку.

Єфремов розповів про умови свого ув'язнення. uainfo.org

Як зазначив Клин, артист виглядав спокійним. Єфремов також повідомив, що повечеряв вареним оселедцем з пюре.

"Нормальне харчування, мене це не лякає, я в армії служив", – процитував актора правозахисник.

Зазначається, що Михайло Єфремов пробуде в карантинній камері в СІЗО №5 "Водник" десять діб. За цей час йому підберуть камеру та сусідів з урахуванням психологічної сумісності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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