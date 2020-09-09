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Єфремов розповів про умови свого ув'язнення

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Єфремов розповів про умови свого ув'язнення

Єфремов розповів про умови свого ув'язнення. focus.ua.

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП, розповів про умови свого ув'язнення. Артиста помістили в карантинну камеру в СІЗО №5 "Водник".

Подробицями Єфремов поділився з членом ГНК Москви Борисом Клином, передає видання "КП". За словами актора, в СІЗО він був доставлений о 16:00. Лікарі виміряли йому тиск і зняли електрокардіограму. Після чого він поговорив із психологом й керівником слідчого ізолятора, а також вивчив правила внутрішнього розпорядку.

Єфремов розповів про умови свого ув'язнення. uainfo.org

Єфремов розповів про умови свого ув'язнення. uainfo.org

Як зазначив Клин, артист виглядав спокійним. Єфремов також повідомив, що повечеряв вареним оселедцем з пюре.

"Нормальне харчування, мене це не лякає, я в армії служив", – процитував актора правозахисник.

Зазначається, що Михайло Єфремов пробуде в карантинній камері в СІЗО №5 "Водник" десять діб. За цей час йому підберуть камеру та сусідів з урахуванням психологічної сумісності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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