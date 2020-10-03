Єфремов про умовний термін: я не є небезпечним для суспільства і молитимуся за загиблого

Російський актор Михайло Єфремов докладно розповів про тиск з боку свого колишнього адвоката Ельмана Пашаєва.

Про це йдеться в тексті його ново] апеляційної заяви, повідомляють "Известия".

Єфремов був переконаний, що його прокурор знає кращий вихід з даної ситуації.

"Я записав звернення до потерпілих, яке було показано по телебаченню. Моєю позицією в цей момент було покаяння і розкаяння. А потім з'явився Ельман Пашаєв. Він почав переконувати мене, що знає такий шлях захисту, який призведе до благополучного результату по даній справі. Моя задача - у всьому з ним погоджуватися ", – сказано в заяві Єфремова.

Актор також розповів, що все, що відбувалося з ним було "маною" і "гіпнозом".

"Все відбувалося як в якомусь страшному сні. Я виявив слабкість і не боюся в цьому зізнатися. І далі я продовжив в усьому погоджуватися з Пашаєвим, проте вже в другій половині процесу я зрозумів що шлях, обраний Пашаєвим, веде в глухий кут. Зараз , коли його немає поруч, я реально усвідомив, що ж сталося. Моя доля його анітрохи не цікавила ", – написав у скарзі артист.

Артист заявив, що зараз його позиція – це "покаяння глибоке і щире каяття у скоєному". Також він зазначив, що готовий допомогти потерпілим як матеріально, так і морально.

Єфремов зізнався, що став зовсім іншою людиною, і буде молитися за загиблого в ДТП Сергія Захарова. Артист сподівається, що рідні кур'єра коли-небудь пробачать.

"Я з упевненістю можу сказати, що став іншою людиною. Якщо суд повірить мені, то я ніколи більше закон не порушу", – написав Єфремов.

Крім того, актор попросив змінити йому покарання на умовний термін.

"Я прекрасно розумію, що мені говорити про умовне покарання, ймовірно, несерйозно. Але, тим не менше, прошу повірити мені, що я не небезпечний для суспільства. Те, що я вже випробував - для мене урок на все життя. Займаючись своєю професійною діяльністю, я б міг реально допомагати потерпілим ", – сказано в заяві артиста.

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