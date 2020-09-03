Єфремов присвятив вірш загиблому в ДТП і обурив мережу
Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнав свою провину в суді та зачитав власний вірш, який присвятив загиблому в аварію Сергію Захарову.
Так, остаточний вирок актору винесуть 8 вересня. Йому загрожує 11 років колонії. В якості свого "останнього слова" Єфремов щиро розкаявся, якщо це справді зробив він, і згодом зачитав вірш.
"Серей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
а ты погиб совершенно напрасно....
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края", – зачитав свою творчість Єфремов.
Відзначимо, у соцмережі Twitter негативно відреагували на вчинок артиста. Користувачі назвали актора цинічним і заявили, що з цієї справи зробили шоу.
"Єфремов нікчема. Для мене він помер", "Знову спектакль", "Єфремов юродствує. Наслідки будуть жахливі", – написали в соцмережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.