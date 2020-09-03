Єфремов присвятив вірш загиблому в ДТП і обурив мережу

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнав свою провину в суді та зачитав власний вірш, який присвятив загиблому в аварію Сергію Захарову.

Так, остаточний вирок актору винесуть 8 вересня. Йому загрожує 11 років колонії. В якості свого "останнього слова" Єфремов щиро розкаявся, якщо це справді зробив він, і згодом зачитав вірш.

"Серей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

а ты погиб совершенно напрасно....

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею – рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края", – зачитав свою творчість Єфремов.

Єфремов визнав провину в суді. auto.tut.by

Відзначимо, у соцмережі Twitter негативно відреагували на вчинок артиста. Користувачі назвали актора цинічним і заявили, що з цієї справи зробили шоу.

"Єфремов нікчема. Для мене він помер", "Знову спектакль", "Єфремов юродствує. Наслідки будуть жахливі", – написали в соцмережі.

Вірш Єфремова не сподобався користувачам мережі. Twitter

У мережі негативно відреагували на творчість Єфремова. Twitter

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