Єфремов поголився налисо в СІЗО

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП, поголився налисо в СІЗО

Про це повідомляє Telegram-канал RT з посиланням на одного з членів Громадської спостережної комісії.

"Михайло Єфремов в ізолятор був доставлений з пишною шевелюрою, а сьогодні ми побачили його постриженим під машинку, практично наголо", – розповів член ОНК, який відвідав ізолятор.

За його словами, артист задоволений умовами утримання. Його помістили в невелику камеру, в якій є телевізор, електричний чайник і холодильник.

"Це невелика камера з телевізором, холодильником, електрочайником. Ні у Єфремова, ні у двох його сусідів претензій до умов утримання немає. Вони не палять, але з розумінням ставляться до того, що артист курить, тим більше що є вентилятор, який сприяє провітрювання приміщення", – додав правозахисник.

Нагадаємо, що після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник". Незабаром новий адвокат актора Володимир Васильєв оскаржив вирок у справі про смертельну ДТП, попросивши замість 8 років колонії загального режиму призначити його підзахисному умовне покарання.

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