Єфремов після ДТП відмовився від їжі і втратив шість кілограмів, – адвокат
Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви, погано почувається і відмовляється від їжі.
Про це повідомляє "СтарХіт", посилаючись на слова адвоката Єфремова Ельмана Пашаєва. Той розповів, що актор схуд на шість кілограмів і нічого не їсть.
"Йому погано, він місця собі не знаходить через загиблого. Майже не їсть. Схуд за тиждень на шість кілограмів. Морально дуже страждає. Ми коли йому говоримо, що треба б пройти огляд, він відмовляється, каже: "Ні, не треба", – повідомив адвокат.
Він також зазначив, що напередодні аварії Єфремову подзвонили і повідомили про смерть друга – нібито саме тому він сів за кермо.
"Він сидів, відпочивав, і тут: "Будь ласка, терміново приїжджай, допоможи". Він же добродушний, безвідмовний. Тим більше таке горе, смерть близької людини. Ніколи до цього Єфремов не сідав п'яним за кермо. А тут сів", – повідомив Пашаєв.
Також він уточнив, що Єфремов хотів потрапити в СІЗО, а не на домашній арешт.
"Ми з колегою-адвокатом з Єфремовим дуже серйозно розмовляли, коли "домашній арешт" вибирали, переконували, мовляв, в'язниця тобі нічого не дає. Він категорично хотів, щоб його відразу відправили в СІЗО", – розповів адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка.
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.