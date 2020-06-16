Єфремов після ДТП відмовився від їжі і втратив шість кілограмів, – адвокат

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви, погано почувається і відмовляється від їжі.

Про це повідомляє "СтарХіт", посилаючись на слова адвоката Єфремова Ельмана Пашаєва. Той розповів, що актор схуд на шість кілограмів і нічого не їсть.

"Йому погано, він місця собі не знаходить через загиблого. Майже не їсть. Схуд за тиждень на шість кілограмів. Морально дуже страждає. Ми коли йому говоримо, що треба б пройти огляд, він відмовляється, каже: "Ні, не треба", – повідомив адвокат.

Він також зазначив, що напередодні аварії Єфремову подзвонили і повідомили про смерть друга – нібито саме тому він сів за кермо.

"Він сидів, відпочивав, і тут: "Будь ласка, терміново приїжджай, допоможи". Він же добродушний, безвідмовний. Тим більше таке горе, смерть близької людини. Ніколи до цього Єфремов не сідав п'яним за кермо. А тут сів", – повідомив Пашаєв.

Михайло Єфремов АГН

Також він уточнив, що Єфремов хотів потрапити в СІЗО, а не на домашній арешт.

"Ми з колегою-адвокатом з Єфремовим дуже серйозно розмовляли, коли "домашній арешт" вибирали, переконували, мовляв, в'язниця тобі нічого не дає. Він категорично хотів, щоб його відразу відправили в СІЗО", – розповів адвокат.

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