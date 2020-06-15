Єфремов після аварії перебував у квартирі 36-річної акторки, з якою йому приписують роман

Російський актор Михайло Єфремов, який 8 червня скоїв смертельну ДТП, перебував після аварії у квартирі 36-річної російської акторки Дар'ї Білоусової.

Своє розслідування провела програма "Ты не поверишь!" (НТВ). Журналісти дійшли висновку, що Єфремов часто бував у квартирі акторки в Казарменому провулку.

Охоронець будинку підтвердив, що Єфремов і Білоусова часто приходили до неї в помешкання: "Я неодноразово бачив їх тут разом. Вона їздить на білій машині".

Зазначимо, що саме Дар'я Білоусова була в автомобілі з актором Сергієм Гармашем, який увечері 8 червня приїхав на місце ДТП, аби допомогти другові.

За словами сусідів, Єфремов відвідував квартиру Білоусової з осені 2019 року. Вона веде соцмережі в закритому режимі, про свої стосунки з Михайлом нікому не розповідає, особисте життя не коментує. Проте найближче оточення Єфремова в курсі роману 56-річного артиста і 36-річної акторки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські ЗМІ писали про те, що Михайло Єфремов під час аварії був у машині разом зі своєю коханкою. Зокрема, про це заявив телеведучий Андрій Малахов у передачі "Прямий ефір" на телеканалі "Россия 1".