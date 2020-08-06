Єфремов перед ДТП ледь не збив ще 4 осіб: свідок дав свідчення

Під час другого засідання суду у справі щодо ДТП з актором Михайлом Єфремовим свідки розповіли, що за кілька годин до інциденту артист міг влаштувати ще одну аварію.

За словами співробітника пабу Ulysses Кирила Пухова, Єфремов перед аварією заїхав до них, щоб узяти їжу з собою. Він був у нетверезому стані, пише ТАСС (дивіться відео в кінці новини).

Пухов зазначив, що біля будівлі паба Єфремов ледь не збив чотирьох людей на майданчику для паркування. Також у суді показали відео інциденту.

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов у суді Комсомольська правда

Зазначимо, що ще один свідок у справі Єфремова Владислав Женжебір зазначив, що за 30 секунд до аварії Єфремов підрізав і його автомобіль на дорозі. За його словами, машина актора весь час їхала перед ним, тому він бачив момент ДТП і те, як Єфремова з лівого переднього сидіння (водійського) виводили двоє осіб. У момент аварії, за словами Владислава, Єфремов розігнався приблизно до 80 км/год.

Він також зазначив, що в машині Єфремова був таємничий пасажир, і передав свою розмову зі слідчим того вечора.

"Я запитав: "Чому всі так хочуть знайти іншу людину?". Він мені пояснив, що так можна перекласти провину на іншу людину", – підкреслив чоловік.

Коли слідчий повідомив очевидцеві про пасажира, він нібито став шукати його на відео.

"І справді, в одному зі своїх же відео з місця ДТП я потім побачив поруч з Єфремовим жінку. Вона трималася за голову, терла її, як буває після удару. Я подумав, що вона може бути тією самою пасажиркою. Але це тільки припущення", – запевнив свідок.

Нагадаємо, що перше засідання, за підсумком якого артист відмовився визнавати свою провину, відбулося 5 серпня і тривало понад 6 годин. Читайте всі подробиці в матеріалі OBOZREVATEL.

8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

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