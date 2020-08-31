Єфремов озвучив своє останнє бажання в суді

Юля Ухіна Люди 14:55, 31.08.2020

Російський актор Михайло Єфремов на сьомому засіданні у справі про смертельну ДТП попросив призначити експертизу пасажирського сидіння та ременя безпеки його автомобіля.

Про це повідомляє видання "Комсомольская Правда". Актор також заявив, що ніколи не сідав п'яним за кермо.

"Ваша честь, я в подиві. На всіх кадрах видно слід у мене на шиї від ременя безпеки. Видно, що я несповна розуму, не тільки п'яний. За старих часів суд виконував останнє бажання засудженого до страти. Мене засудили до страти ще 9 червня на всіх федеральних каналах, куди так люблять ходити адвокати потерпілих. Я вас прошу – виконайте моє останнє бажання. Призначте біологічну експертизу пасажирського сидіння і ременя безпеки... Я ніколи не сідав п'яним за кермо. Прошу суд прийняти наше клопотання", – передала слова Єфремова журналістка видання.

Єфремов озвучив своє останнє бажання в суді (фото – osnmedia.ru)

Нагадаємо: під час сьомого засідання суд знову відмовився відправити Михайла Єфремова на лікування для відновлення пам'яті. Суддя вирішила, що для цього немає ніяких підстав. Клопотання про лікування висунув адвокат актора Ельман Пашаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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