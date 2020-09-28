Єфремов особисто оскаржив свій вирок у суді й звинуватив Пашаєва в "тиску"
Російський актор Михайло Єфремов надіслав до суду власну скаргу на вирок у справі про смертельну ДТП.
Одночасно в Пресненський суд Москви надійшло 4 апеляційні скарги. Сам актор також уточнив, що визнає свою провину й розкаюється. Про це пише "РИА Новости" з посиланням на заяву прессекретаря суду Лели Кокаї.
Вона додала, що також до суду надійшла розширена скарга попередніх захисників актора Ельмана Пашаєва і Єлизавети Шаргородської.
Зі свого боку Єфремов у скарзі зазначив, що розкаюється у скоєному й визнає себе винним, а його позиція на суді, коли він заперечував причетність до смертельної аварії, була обумовлена тиском адвоката Пашаєва. Через це він нібито й відмовився від його послуг.
Через кілька тижнів після винесення вироку 8 вересня Пашаєва позбавили статусу адвоката і притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, оскільки він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.
Новим адвокатом Єфремова став Роман Філіппов. Він спеціалізується на цивільному й кримінальному праві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.