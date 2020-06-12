Єфремов не захотів вибачатися перед сім'єю загиблого у ДТП чоловіка
Актор Михайло Єфремов, якого звинувачують у справі про смертельну ДТП у Москві, не став вибачатися перед сім'єю загиблого в аварії Сергія Захарова.
Журналісти поцікавилися у нього, чи не хоче він вибачитися перед родиною Захарова – чоловіка, який помер внаслідок ДТП, повідомило РИА "Новости".
"Вам ніхто не заважає вибачитися!" – заявив один з репортерів.
"Михайло Олегович, може, прощення попросіть?" – запитала кореспондентка.
Зі свого боку артист промовчав. Також журналісти запитували його про допит у справі про збут наркотиків, за яким той проходить свідком. Єфремов заявив, що залишив підписку про нерозголошення. Після цього він зайшов до своєї квартири разом з поліцією. Журналістів туди не пустили.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Сім-карту Єфремова 11 червня використали для входу в Telegram.