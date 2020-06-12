Єфремов не захотів вибачатися перед сім'єю загиблого у ДТП чоловіка

Актор Михайло Єфремов, якого звинувачують у справі про смертельну ДТП у Москві, не став вибачатися перед сім'єю загиблого в аварії Сергія Захарова.

Журналісти поцікавилися у нього, чи не хоче він вибачитися перед родиною Захарова – чоловіка, який помер внаслідок ДТП, повідомило РИА "Новости".

Михайло Єфрємов EADaily

"Вам ніхто не заважає вибачитися!" – заявив один з репортерів.

"Михайло Олегович, може, прощення попросіть?" – запитала кореспондентка.

Зі свого боку артист промовчав. Також журналісти запитували його про допит у справі про збут наркотиків, за яким той проходить свідком. Єфремов заявив, що залишив підписку про нерозголошення. Після цього він зайшов до своєї квартири разом з поліцією. Журналістів туди не пустили.

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