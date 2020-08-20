Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент ДТП – адвокат
Російський актор Михайло Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент аварії.
Про це під час шостого слухання у справі артиста про смертельну ДТП повідомив його адвокат Ельман Пашаєв, передає Telegram-канал "360".
За словами інсайдерів, секретний свідок захисту заявив, що з машини Єфремова після аварії "вийшов чоловік з пасажирської сторони".
"За кермом автомобіля Єфремова був молодий чоловік без сивини", – зазначив свідок.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.