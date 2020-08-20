Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент ДТП – адвокат

Юля Ухіна Люди 16:13, 20.08.2020 Оновлено: 16:29, 20.08.2020

Російський актор Михайло Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент аварії.

Про це під час шостого слухання у справі артиста про смертельну ДТП повідомив його адвокат Ельман Пашаєв, передає Telegram-канал "360".

За словами інсайдерів, секретний свідок захисту заявив, що з машини Єфремова після аварії "вийшов чоловік з пасажирської сторони".

"За кермом автомобіля Єфремова був молодий чоловік без сивини", – зазначив свідок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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