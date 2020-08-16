Єфремов не прийде на суд у справі про смертельну ДТП, – адвокат

Марина Погорілко Люди 20:57, 16.08.2020

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, не з'явиться в суд у своїй справі в понеділок, 17 серпня.

Про це повідомив його адвокат Ельман Пашаєв. Також він наголосив, що актор може взяти участь у засіданні 18 серпня.

"Завтра, 17 серпня, він не зможе брати участь у суді щодо своєї скарги. А 18 серпня, ймовірно, візьме участь у засіданні по суті своєї справи", – розповів адвокат Єфремова.

За його словами, стан актора оцінюється як середньої тяжкості. Пашаєв зазначив: "Найголовніше, що він відновився".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Єфремова виписали з Боткінської лікарні. Водночас його адвокат заявив, що не знає, з яким діагнозом був госпіталізований актор.

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