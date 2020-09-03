Єфремов назвав вирок прокурора "смертельним і кровожерливим" і зібрав речі в тюрму

Російський актор Михайло Єфремов, який скоїв смертельну ДТП в Москві, під час засідання суду 3 вересня висловив своє останнє слово і назвав вирок, який запросив прокурор, "смертельним і кровожерливим".

Так, прокурор зажадав у суду для актора 11 років колонії загального режиму. Остаточний вирок винесуть артисту 8 вересня. Єфремов зазначив, що якщо його посадять на цей термін – він не доживе до звільнення, пише "Комсомольская правда".

Єфремов і Пашаєв в залі суду. РБК

"Я дуже люблю людей, дітей, дружину. Зіркою себе ніколи не вважав. Була б тут проста людина, не було б 11 років, так – 7-8. 11 років – це дуже кровожерливо, звичайно, боюся, я не доживу. Тому це смертний вирок. І у мене єдине бажання: прошу суд винести мені справедливий вердикт", – заявив Єфремов в залі суду.

Відзначимо, адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв, в свою чергу, заявив, що в більшості випадків при таких злочинах дають 8-9 років колонії поселення. Для Єфремова ж вимагають такого покарання, за словами адвоката, тільки тому, що він – відомий артист.

Більш того, Пашаєв додав що Михайло Єфремов – готовий понести покарання за смертельне ДТП і вже зібрав речі в тюрму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.

З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.

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