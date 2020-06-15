Єфремов напився в день ДТП через смерть близької людини, – адвокат
Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня аварію в центрі Москви, напився через смерть близької людини.
У артиста нібито помер друг. Про цю обставину розповів адвокат Ельман Пашаєв, який захищає Єфремова в суді, пише "МК.Ru".
"Михайло був в такому стані, тому що у нього помер близька людина. Це був його друг, він помер в день ДТП", – поділився адвокат.
Він відмовився називати особу загиблого. Також адвокат зазначив, що Єфремов не пив у закладі, після виїзду з котрого потрапив в аварію, нібито він заїхав туди тільки за їжею.
Раніше ЗМІ повідомляли, що актор влаштував скандал в московському пабі за 40 хвилин до аварії. Однак юрист спростував цю інформацію.
"Ні, в барі просто не було того, що хотів купити Михайло. Ніякого конфлікту не було, це все нісенітниця", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останніх словах незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова, який загинув в ДТП. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіки "всіма способами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.