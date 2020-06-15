Єфремов напився в день ДТП через смерть близької людини, – адвокат

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня аварію в центрі Москви, напився через смерть близької людини.

У артиста нібито помер друг. Про цю обставину розповів адвокат Ельман Пашаєв, який захищає Єфремова в суді, пише "МК.Ru".

"Михайло був в такому стані, тому що у нього помер близька людина. Це був його друг, він помер в день ДТП", – поділився адвокат.

Комсомольська правда

Він відмовився називати особу загиблого. Також адвокат зазначив, що Єфремов не пив у закладі, після виїзду з котрого потрапив в аварію, нібито він заїхав туди тільки за їжею.

Раніше ЗМІ повідомляли, що актор влаштував скандал в московському пабі за 40 хвилин до аварії. Однак юрист спростував цю інформацію.

"Ні, в барі просто не було того, що хотів купити Михайло. Ніякого конфлікту не було, це все нісенітниця", – підкреслив він.

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