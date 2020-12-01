Єфремов написав особистого листа дружині загиблого в ДТП Захарова: оприлюднено текст

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений за смертельну ДТП, написав листа дружині загиблого Сергія Захарова Маргариті з проханням про прощення.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на представника потерпілої сторони Олександра Добровінського. Зазначається, що у своєму листі артист написав – він не знає, як йому далі жити, він не може пробачити собі. За словами Єфремова, він намагався відправити послання багато разів, але не міг підібрати слова (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

"Ви, звичайно, можете відразу викинути цей лист, тому що вам пише Михайло Єфремов. Вбивця, як ви сказали, вашого чоловіка. Я сотні разів намагався написати цей лист, але ніяк не міг підібрати слова... Коли трапилася ця трагедія, я був без пам'яті, і не можу зрозуміти досі, як це сталося. Але точно знаю одне. З того дня життя моє розділилася на "до" і "після". Я не знаю, як жити далі", – написав актор.

Михайло Єфремов gazeta.ru

Артист також зізнався, що щодня молиться за упокій душі Сергія. За його словами, після цієї смерті "більше ніколи не буде того веселого, іронічного Михайла Єфремова", яким він був до трагедії.

"Звичайно, я щодня молюся за душу Сергія. Я не можу пробачити собі за те, що сталося. За те, що з моєї вини загинув хороший мужик. За те, що я приніс багато горя його рідним. Прошу вас, вибачте мені. Я не знаю, як тепер мені спілкуватися зі своєю сім'єю, дивитися в очі дітям... Того веселого, іронічного Михайла Єфремова, яким я був раніше, більше не буде ніколи", – зазначив Єфремов.

Михайло Єфремов gazeta.ru

Єфремов також додав, що навіть якщо вдова Захарова йому пробачить, йому "все одно доведеться відповідати перед Богом" за цей смертний гріх.

Крім того, артист попросив вибачення за свого колишнього адвоката Ельмана Пашаєва, який на суді говорив "хамські речі" на адресу сім'ї загиблого. У листі Єфремов також попросив Маргариту Захарову про можливість "стати нормальним батьком своїм дітям" і пообіцяв зробити для неї все, що в його силах.

Єфремов написав особистого листа дружині загиблого в ДТП Захарова РИА Новости

Єфремов написав особистого листа дружині загиблого в ДТП Захарова РИА Новости

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