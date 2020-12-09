Єфремов написав листа синові загиблого в ДТП Захарова: актор розкаявся у своєму злочині

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений за смертельну ДТП, написав листа молодшому синові загиблого Сергія Захарова Валерію з проханням про прощення.

Про це повідомляє телеканал "360" з посиланням на представника потерпілої сторони Олександра Добровінського. Зазначається, що у своєму листі артист висловлює співчуття молодому чоловікові, який втратив батька, і кається у скоєному злочині (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

"Мій батько помер 20 років тому, і, повірте, я знаю, що означає для сина втрата батька. Коли руйнується все те, на що можна було покластися. Це непоправна втрата... Я дуже прошу вас пробачити мені та прийняти від мене щирі співчуття у зв'язку з його смертю. Після трагедії, що трапилася не проходить і дня, щоб я не думав про Сергія. Я щодня молюся за упокій його душі ", – написав Єфремов.

Артист також зазначив, що навіть після відбуття покарання, він навряд чи зможе повернутися до колишнього життя. Однак актор пообіцяв зробити все можливе для Валерія та його сім'ї, щоб заслужити прощення.

"Я навряд чи зможу знову працювати за своєю взагалі-то веселою професією. Міняти доведеться багато чого. Не знаю, чи вистачить у мене сил. Прошу вас, Валеріє, вибачте мені. Все, що буде в моїх силах, я постараюся зробити для вас та вашої родини. Я розумію, що немає мені ніякого прощення, але все-таки прошу вас, проявіть милосердя, вибачте мені", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.