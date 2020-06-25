Єфремов мріяв би опинитися на місці загиблого, він страждає, – Успенська

Крістіна Долматова Люди 17:44, 25.06.2020

Російська співачка Любов Успенська висловилася про смертельну ДТП з Михайлом Єфремовим. Так, за її словами, актор "мріяв би опинитися на місці загиблого, адже він дуже важко переживає трагедію".

Про це Успенська заявила в інтерв'ю програми "Алена, блин!". Вона також зазначила, що боїться за сьогоднішній стан Єфремова (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Михайло Єфремов (джерело – gordonua.com)

"Міша така людина, яка сьогодні мріяла б опинитися на місці загиблого. Тому що знати, що на тобі смерть людини та горе родини – це гірше. Я боюся, що він не переживе цього: цю ганьбу, сором, нещастя і ми можемо втратити великого актора... Він надто порядна людина, совісна. Я бачила по новинах, як Міша казав, що він винен. Не відмовлявся, не намагався уникнути покарання. Він дуже страждає і хоче опинитися на місці цього Сергія Захарова. Ось я відчуваю", – розповіла Успенська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

  • Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіки "всіма засобами, якщо приймуть".

  • Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.

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