Єфремов мріяв би опинитися на місці загиблого, він страждає, – Успенська

Російська співачка Любов Успенська висловилася про смертельну ДТП з Михайлом Єфремовим. Так, за її словами, актор "мріяв би опинитися на місці загиблого, адже він дуже важко переживає трагедію".

Про це Успенська заявила в інтерв'ю програми "Алена, блин!". Вона також зазначила, що боїться за сьогоднішній стан Єфремова (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Михайло Єфремов (джерело – gordonua.com)

"Міша така людина, яка сьогодні мріяла б опинитися на місці загиблого. Тому що знати, що на тобі смерть людини та горе родини – це гірше. Я боюся, що він не переживе цього: цю ганьбу, сором, нещастя і ми можемо втратити великого актора... Він надто порядна людина, совісна. Я бачила по новинах, як Міша казав, що він винен. Не відмовлявся, не намагався уникнути покарання. Він дуже страждає і хоче опинитися на місці цього Сергія Захарова. Ось я відчуваю", – розповіла Успенська.

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