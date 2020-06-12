Єфремов може уникнути в'язниці, заплативши величезні гроші: названа сума

Російський артист Михайло Єфремов, якому загрожує до 12 років колонії за смертельну ДТП в Москві, може уникнути в'язниці, якщо заплатить 100 млн рублів.

Таку думку висловив адвокат Павло Левшун, який неодноразово захищав представників російського шоу-бізнесу перед судом. Про це пише "Комсомольська правда".

За словами Левшун, в якості компенсації Єфремову нібито необхідно заплатити 50 мільйонів рублів сім'ї загиблого водія Сергія Захарова у найближчий період, і потім 50 млн рублів перед судом.

Михайло Єфремов влаштував ДТП

"Єфремов же спочатку говорив про готовність відшкодувати збиток. Тому він повинен допомогти родині, це було б по-людськи. Для компенсації потрібні 50 мільйонів рублів. Він міг би їх знайти, навіть якщо ці гроші довелося б десь позичити. А вже перед самим судовим процесом перевести Захаровим ще 50 млн.І зафіксувати все це документально, звісно. Мова йде про суму в 100 млн рублів. Каяття потрібно підтверджувати не тільки словами, а й реальними справами", – розповів адвокат.

Варто зазначити, що грошова компенсація не означає для Єфремова повного звільнення від покарання. Але може стати важливою пом'якшуючою обставиною для винесення підсумкового вироку.

"Зазвичай в подібних справах компенсація буває куди більш скромною – до 1 млн рублів. Але тут, з огляду на резонанс і особистість самого актора... Трапився очевидний злочин: чоловік п'яним сів за кермо. І тут Єфремов зобов'язаний допомогти родині загиблого водія фінансово. Тому що їхні слова на суді будуть мати важливе значення для подальшої долі актора. Якщо родичі Захарова скажуть: "Він відшкодував збитки більшою сумою, ніж ми очікували, просимо суворо його не карати", суддя зобов'язаний враховувати це як серйозну пом'якшуючу обставину. І тоді у Єфремова буде шанс на поблажливість", – підсумував юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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