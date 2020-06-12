Єфремов може уникнути в'язниці, заплативши величезні гроші: названа сума

Російський артист Михайло Єфремов, якому загрожує до 12 років колонії за смертельну ДТП в Москві, може уникнути в'язниці, якщо заплатить 100 млн рублів.
Таку думку висловив адвокат Павло Левшун, який неодноразово захищав представників російського шоу-бізнесу перед судом. Про це пише "Комсомольська правда".
За словами Левшун, в якості компенсації Єфремову нібито необхідно заплатити 50 мільйонів рублів сім'ї загиблого водія Сергія Захарова у найближчий період, і потім 50 млн рублів перед судом.
Михайло Єфремов влаштував ДТП
"Єфремов же спочатку говорив про готовність відшкодувати збиток. Тому він повинен допомогти родині, це було б по-людськи. Для компенсації потрібні 50 мільйонів рублів. Він міг би їх знайти, навіть якщо ці гроші довелося б десь позичити. А вже перед самим судовим процесом перевести Захаровим ще 50 млн.І зафіксувати все це документально, звісно. Мова йде про суму в 100 млн рублів. Каяття потрібно підтверджувати не тільки словами, а й реальними справами", – розповів адвокат.
Варто зазначити, що грошова компенсація не означає для Єфремова повного звільнення від покарання. Але може стати важливою пом'якшуючою обставиною для винесення підсумкового вироку.
"Зазвичай в подібних справах компенсація буває куди більш скромною – до 1 млн рублів. Але тут, з огляду на резонанс і особистість самого актора... Трапився очевидний злочин: чоловік п'яним сів за кермо. І тут Єфремов зобов'язаний допомогти родині загиблого водія фінансово. Тому що їхні слова на суді будуть мати важливе значення для подальшої долі актора. Якщо родичі Захарова скажуть: "Він відшкодував збитки більшою сумою, ніж ми очікували, просимо суворо його не карати", суддя зобов'язаний враховувати це як серйозну пом'якшуючу обставину. І тоді у Єфремова буде шанс на поблажливість", – підсумував юрист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Сім-карту Єфремова 11 червня використовували для входу в Telegram.
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