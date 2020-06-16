Єфремов може не сісти до в'язниці: адвокат розповів про умовний термін
Олександр Добровінський, адвокат загиблого в ДТП з актором Михайлом Єфремовим Сергія Захарова, висловив думку про те, що артист може уникнути в'язниці.
Так, на думку юриста, Єфремову може загрожувати 5-6 років умовного терміну. Про це йшлося в інтерв'ю Добровінського телеканалу "Дождь".
"Поки чітких прогнозів у справі Єфремова в мене немає. Але в нього багато пом'якшувальних обставин: шість дітей, він заслужений артист, за нього заступиться вся московська інтелігенція. Це дасть захисту змогу досить серйозно знизити планку. Я вважаю, що цілком можливо, що Михайло Олегович може отримати п'ять-шість років умовно. Це цілком можливо, але це мої припущення, не більше", – розповів адвокат.
Крім цього, Добровінський зазначив, що на рішення суду впливатиме навіть сам факт, що на лаві підсудних – Михайло Єфремов.
"Ви знаєте, Михайло Олегович не бандит, знаєте, це нормальний інтелігентний чоловік, тому це буде важити, звісно, для суду багато", – додав адвокат і підкреслив, що сподівається на справедливий вирок.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачень і допомоги від актора.