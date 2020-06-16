Єфремов може не сісти до в'язниці: адвокат розповів про умовний термін

Олександр Добровінський, адвокат загиблого в ДТП з актором Михайлом Єфремовим Сергія Захарова, висловив думку про те, що артист може уникнути в'язниці.

Так, на думку юриста, Єфремову може загрожувати 5-6 років умовного терміну. Про це йшлося в інтерв'ю Добровінського телеканалу "Дождь".

"Поки чітких прогнозів у справі Єфремова в мене немає. Але в нього багато пом'якшувальних обставин: шість дітей, він заслужений артист, за нього заступиться вся московська інтелігенція. Це дасть захисту змогу досить серйозно знизити планку. Я вважаю, що цілком можливо, що Михайло Олегович може отримати п'ять-шість років умовно. Це цілком можливо, але це мої припущення, не більше", – розповів адвокат.

zvezdi.ru Михайло Єфремов може сісти у в'язницю через ДТП

Крім цього, Добровінський зазначив, що на рішення суду впливатиме навіть сам факт, що на лаві підсудних – Михайло Єфремов.

"Ви знаєте, Михайло Олегович не бандит, знаєте, це нормальний інтелігентний чоловік, тому це буде важити, звісно, для суду багато", – додав адвокат і підкреслив, що сподівається на справедливий вирок.

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