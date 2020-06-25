Єфремов готовий усиновити дітей загиблого в ДТП Захарова, – адвокат

Адвокат актора Михайла Єфремова заявив, що той готовий усиновити всіх дітей Сергія Захарова, який загинув в результаті влаштованої артистом ДТП у Москві.

Так, Ельман Пашаєв додав, що Єфремов готовий максимально допомогти дітям загиблого і утримувати їх все життя, повідомляє "Ехо Москви".

"Реально людина готова нести покарання, готова максимально допомогти дітям. Він готовий їх навіть як усиновити, щоб їм забезпечити гідне життя. Ось вам чесно, щиро кажу", – розповів Пашаєв.

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов profile.ru

Також він додав, що наразі "деякі люди" перешкоджають тому, щоб Єфремов надав належну допомогу дітям Сергія Захарова.

"На жаль, певні люди не дають можливість. Подивимося, ще все попереду. І я сказав, що більше ні з ким домовлятися не збираюся. Уже спробував, хотів розмовляти, хотів відшкодувати, щоб усім морально легше було. Це не те що ми комусь хочемо заплатити, щоб вони пішли написали заяву, щоб припинили кримінальну справу", – підкреслив правозахисник.

Єфремов в залі суду Spletnik.ru

При цьому Пашаєв зазначив, що Єфремов раніше відмовлявся від домашнього арешту. Актор наполягав, щоб його утримували в СІЗО

"Довелося мені дуже з ним жорстко розмовляти. Так, він хотів у СІЗО. Мабуть, йому здавалося, що морально так буде легше, тому що загинула людина. Він каже: "Я готовий нести покарання". Він насправді розуміє, що він може сісти, і кар'єри не буде, він до цього готовий", – підсумував адвокат.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

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