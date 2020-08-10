Єфремов був за кермом у момент смертельної ДТП: з'явився відеодоказ.

Адвокат сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП в центрі Москви за участю Михайла Єфремова, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після аварії, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

На записі можна побачити, як з боку водійського крісла з авто, похитуючись, виходить Михайло Єфремов, пише Telegram-канал Baza (відео дивіться нижче).

"Мені вдалося отримати відеозапис, на якому відображений той самий момент, коли очевидці трагедії допомагають водієві (так як виходить він саме з боку водійського сидіння) – Михайлу Єфремову вийти з автомобіля. На записі видно, що більш ніхто з автомобіля не вийшов", – відзначив Добровінський.

Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов у момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, у машині артиста знайшли сліди гашишу.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один у своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Під час другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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