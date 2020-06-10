Єфремов був в стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП
Московська прокуратура заявила, що актор Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.
Про це повідомляють РІА Новини. "Органами попереднього розслідування Михайлу Єфремову пред'явлено звинувачення за п. "а" ч. 4 ст. 264 КК РФ, а саме в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина", – йдеться в заяві прокуратури.
Нагадаємо: раніше стверджувалося, що під час смертельної аварії артист був п'яний. Після інциденту в його крові й сечі виявили сліди кокаїну і канабіноїдів, проте в правоохоронних органах заявляли, що сліди заборонених речовин в організмі Єфремова – залишкові.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.