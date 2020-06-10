Єфремов був в стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП

Московська прокуратура заявила, що актор Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляють РІА Новини. "Органами попереднього розслідування Михайлу Єфремову пред'явлено звинувачення за п. "а" ч. 4 ст. 264 КК РФ, а саме в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина", – йдеться в заяві прокуратури.

Михайло Єфремов РИА Новости/Олексій Майшев

Нагадаємо: раніше стверджувалося, що під час смертельної аварії артист був п'яний. Після інциденту в його крові й сечі виявили сліди кокаїну і канабіноїдів, проте в правоохоронних органах заявляли, що сліди заборонених речовин в організмі Єфремова – залишкові.

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