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10 червня • оновлено в 21:33
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Єфремов був в стані наркотичного сп'яніння в момент ДТП

2.2т
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Московська прокуратура заявила, що актор Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляють РІА Новини. "Органами попереднього розслідування Михайлу Єфремову пред'явлено звинувачення за п. "а" ч. 4 ст. 264 КК РФ, а саме в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина", – йдеться в заяві прокуратури.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

РИА Новости/Олексій Майшев

Нагадаємо: раніше стверджувалося, що під час смертельної аварії артист був п'яний. Після інциденту в його крові й сечі виявили сліди кокаїну і канабіноїдів, проте в правоохоронних органах заявляли, що сліди заборонених речовин в організмі Єфремова – залишкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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