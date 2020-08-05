Єфремов був один в машині під час ДТП: в суді зачитали результат експертизи
На засіданні суду 5 серпня у справі про смертельну ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова, озвучили результати експертизи.
Так, встановлено, що артист знаходився в салоні позашляховика один, крім того, технічно машина була повністю справна. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Також, згідно з результатами експертизи, на подушці безпеки автомобіля Єфремова з боку водія було виявлено піт та епітеліальні клітини актера. Нагадаємо: свого часу ці висновки оприлюднив в телеефірі Володимир Соловйов – тоді адвокат артиста Ельман Пашаєв навіть збирався написати на нього заяву в поліцію.
До речі, в суді Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в смертельній ДТП. Його адвокат заявив, що артист нічого не пам'ятає.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.