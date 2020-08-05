На засіданні суду 5 серпня у справі про смертельну ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова, озвучили результати експертизи.

Так, встановлено, що артист знаходився в салоні позашляховика один, крім того, технічно машина була повністю справна. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Також, згідно з результатами експертизи, на подушці безпеки автомобіля Єфремова з боку водія було виявлено піт та епітеліальні клітини актера. Нагадаємо: свого часу ці висновки оприлюднив в телеефірі Володимир Соловйов – тоді адвокат артиста Ельман Пашаєв навіть збирався написати на нього заяву в поліцію.

Єфремов був один в машині під час ДТП: в суді зачитали результат експертизи (Фото: Андрій Нікерічев/АГН "Москва")

До речі, в суді Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в смертельній ДТП. Його адвокат заявив, що артист нічого не пам'ятає.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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