Едуард Лимонов помер: якими скандальними висловлюваннями про Україну і Росію запам'ятався письменник

17 березня, помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов. Одіозний політик став персоною нон грата в Україні ще за часів президентства Леоніда Кучми.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися гучні висловлювання Лимонова про Україну.

Едуард Лимонов

Лимонов негативно ставився до незалежності України. У 1999 році відповідно до постанови СБУ був проголошений персоною нон грата в зв'язку із закликами до порушення територіальної цілісності України.

Едуард Лимонов

У 1999 році він закликав переглянути статус Севастополя і передати його Росії.

Едуард Лимонов

У 2018 році одіозний письменник заповів розділити Україну і Казахстан. Про це він писав на своїй сторінці в Twitter.

"Візьміть в Росію всі російськомовні області України, починаючи з Харкова. Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям – схід", – повідомляв він в соцмережі.

Едуард Лимонов

Він неодноразово говорив про те, що частина території України повинна належати РФ.

"Я б взяв до складу Росії ті області, які напевно приживуться в Росії: Донецьку, Луганську, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську і, може бути, задумався б, брати чи ні Дніпропетровську. Справа в тому, що потрібно поспішати і брати все, що можна до того, як Україна вступить в НАТО. А Україна обов'язково вступить в НАТО. Після вступу, щоб возз'єднати з Росією українські області, доведеться конкретно воювати з НАТО. Тому потрібно зараз поспішати, - говорив він про Україну.

Едуард Лимонов

Також скандальний письменник пропонував "залишити Україну без газу".

"Давайте залишимо їх усіх без газу. Нехай просидять на фіг всю зиму з 2018-го на 2019 замерзлими, скрижанілими, нехай їх населення просто буде замерзати, як собаки. Ми втратимо звичайно доходи від продажу газу, але стиснемо свої апетити, як в минулі роки вміли, але зате вкажемо їм на місце де їм місце, всій цій наволочі. Я б над ними виконав це", - закликав Лимонов.

У 2017 році письменник назвав Україну "імперією" і звинуватив країну в окупації частин Росії, Угорщини, Польщі та Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов. Відомо, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви. Помер він в приватній клініці.

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