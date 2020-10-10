Едіт Піаф: 7 фактів з життя легенди Франції

Анна Паскевич Люди 07:41, 10.10.2020

Знаменита французька співачка і актриса Едіт Піаф померла рівно 55 років тому, 10 жовтня 1965 року. Життя артистки була низкою зльотів і падінь, але її ім'я і творчість залишаються шанованими навіть через півстоліття.

У пам'ять про співачку OBOZREVATEL публікує кілька дивовижних фактів з її долі.

Факти з життя Едіт Піаф

  • Мати Едіт Піаф співала в кабаре. Коли дівчинці було два роки, вона кинула чоловіка-акробата і віддала доньку на виховання своїм батькам. Бабуся ж часто наливала внучці в пляшечку замість молока розбавлене вино, щоб та її не турбувала. Тоді батько Едіт відвіз її до Нормандії своій матері, яка тримала публічний будинок.

  • Едіт Піаф було три роки, коли з'ясувалося, що вона страждає від кератиту і практично осліпла. Тоді бабуся та її "дівчата" повезли дівчинку до мощів святої Терези в Лізьє. Поїздку призначили на 19 серпня 1921 року, а 25 серпня Едіт прозріла. Їй було 6 років. Першим, що вона побачила, були клавіші піаніно. З тих пір Едіт носила на шиї медальйон із зображенням святої і завжди заходила помолитися до церкви – де б вона не бувала на гастролях.

Едіт Піаф почала виступати в 9 років
Pinterest

  • В 9 років юна співачка почала виступати з батьком, який повернувся з армії, і вуличними циркачами. А в 15 років Едіт вже сама співала на тротуарах з подругою Сімоною Берто. У 17 років вона, без розуму закохавшися в дрібного комерсанта Луї, народила дочку Марсель, яка померла від менінгіту, проживши всього два роки. З Луї співачка розлучилася, і дітей у неї більше не було.

  • Едіт Піаф продовжувала виступати в окупованому нацистами Парижі, а в 1943 році їздила до Берліна разом з іншими французькими артистами. При цьому вона допомагала євреям та співвітчизникам-військовополоненим, що переховувалися від окупантів.

Едіт Піаф і Ів Монтан
Pinterest

  • Після війни на співачку чекав небувалий успіх. Але в жовтні 1949 року знаменитий боксер Марсель Сердан, у якого була закохана Піаф, розбився в авіакатастрофі. Це було шоком для артистки. У глибокій депресії вона рятувалася морфієм.

  • У 1952 році Едіт Піаф потрапила у дві автокатастрофи поспіль, обидві з Шарлем Азнавуром. Щоб полегшити біль від переломів, лікарі кололи їй морфій, і Едіт знову потрапила в наркотичну залежність, від якої вилікувалася лише через чотири роки. Однак залишилися біль самотності, алкоголь і важкий ревматоїдний артрит, хоча на той час Піаф вже завоювала весь світ.

У 1952 році Едіт Піаф потрапила поспіль в дві автокатастрофи
Pinterest

  • Едіт Піаф померла у віці 47 років – її організм не витримав величезного тягаря хвороб, страждань і згубних звичок. Дізнавшись про її смерть, закоханий в Едіт близький друг співачки, поет Жан Кокто сказав: "Я не знав нікого іншого, хто б так не беріг свою душу. Вона не витрачала її – вона була марнотратницею, немов кидала золото в кватирку".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які таємниці приховувала принцеса Діана: несподівані факти про улюбленицю британців.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Кличко звернувся до уряду через нестачу місць для хворих на COVID-19

Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"

США в ОБСЄ – про війну на Донбасі: ми бачимо марнослів'я Росії та її маріонеток

У 19 років пішов воювати на Донбас, а тепер бореться за життя: захиснику України терміново потрібна допомога

Чому киргизи позбавили Путіна сну