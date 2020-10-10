Едіт Піаф: 7 фактів з життя легенди Франції

Знаменита французька співачка і актриса Едіт Піаф померла рівно 55 років тому, 10 жовтня 1965 року. Життя артистки була низкою зльотів і падінь, але її ім'я і творчість залишаються шанованими навіть через півстоліття.

У пам'ять про співачку OBOZREVATEL публікує кілька дивовижних фактів з її долі.

Факти з життя Едіт Піаф

Мати Едіт Піаф співала в кабаре. Коли дівчинці було два роки, вона кинула чоловіка-акробата і віддала доньку на виховання своїм батькам. Бабуся ж часто наливала внучці в пляшечку замість молока розбавлене вино, щоб та її не турбувала. Тоді батько Едіт відвіз її до Нормандії своій матері, яка тримала публічний будинок.

Едіт Піаф було три роки, коли з'ясувалося, що вона страждає від кератиту і практично осліпла. Тоді бабуся та її "дівчата" повезли дівчинку до мощів святої Терези в Лізьє. Поїздку призначили на 19 серпня 1921 року, а 25 серпня Едіт прозріла. Їй було 6 років. Першим, що вона побачила, були клавіші піаніно. З тих пір Едіт носила на шиї медальйон із зображенням святої і завжди заходила помолитися до церкви – де б вона не бувала на гастролях.

Едіт Піаф почала виступати в 9 років Pinterest

В 9 років юна співачка почала виступати з батьком, який повернувся з армії, і вуличними циркачами. А в 15 років Едіт вже сама співала на тротуарах з подругою Сімоною Берто. У 17 років вона, без розуму закохавшися в дрібного комерсанта Луї, народила дочку Марсель, яка померла від менінгіту, проживши всього два роки. З Луї співачка розлучилася, і дітей у неї більше не було.

Едіт Піаф продовжувала виступати в окупованому нацистами Парижі, а в 1943 році їздила до Берліна разом з іншими французькими артистами. При цьому вона допомагала євреям та співвітчизникам-військовополоненим, що переховувалися від окупантів.

Едіт Піаф і Ів Монтан Pinterest

Після війни на співачку чекав небувалий успіх. Але в жовтні 1949 року знаменитий боксер Марсель Сердан, у якого була закохана Піаф, розбився в авіакатастрофі. Це було шоком для артистки. У глибокій депресії вона рятувалася морфієм.

У 1952 році Едіт Піаф потрапила у дві автокатастрофи поспіль, обидві з Шарлем Азнавуром. Щоб полегшити біль від переломів, лікарі кололи їй морфій, і Едіт знову потрапила в наркотичну залежність, від якої вилікувалася лише через чотири роки. Однак залишилися біль самотності, алкоголь і важкий ревматоїдний артрит, хоча на той час Піаф вже завоювала весь світ.

У 1952 році Едіт Піаф потрапила поспіль в дві автокатастрофи Pinterest

Едіт Піаф померла у віці 47 років – її організм не витримав величезного тягаря хвороб, страждань і згубних звичок. Дізнавшись про її смерть, закоханий в Едіт близький друг співачки, поет Жан Кокто сказав: "Я не знав нікого іншого, хто б так не беріг свою душу. Вона не витрачала її – вона була марнотратницею, немов кидала золото в кватирку".

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