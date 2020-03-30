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30 березня • оновлено в 14:38
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Єдина онучка Пугачової святкує день народження: як виглядає

6.9т
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30 березня єдина онучка Алли Пугачової та дочка Крістіни Орбакайте Клавдія Земцова святкує день народження. Дівчинці виповнилося вісім років.

На честь цього Орбакайте опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіжу фотографію іменинниці.

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте

vokrug.tv

"Мій ніжний ангел з характером Овну, з днем народження, Клавочка", – таким підписом супроводила фото Крістіна.

Примітно, що до привітань приєдналося багато знаменитостей, серед яких Максим Галкін, Катерина Стриженова, Ігор Ніколаєв, Лоліта Мілявська.

Єдина онучка Пугачової святкує день народження: як виглядає
Єдина онучка Пугачової святкує день народження: як виглядає
Єдина онучка Пугачової святкує день народження: як виглядає
Єдина онучка Пугачової святкує день народження: як виглядає

Варто зазначити, що Клавдія народилася в шлюбі Крістіни Орбакайте та її третього чоловіка Михайла Земцова. Подружжя щасливе в шлюбі вже 15 років.

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте

Михайло Земцов і Крістіна Орбакайте

spletnik.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу та спровокувала ажіотаж у мережі. Фани відзначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову мати – Аллу Пугачову.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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