Едгар Камінський розлучився зі своєю коханою Ольгою Богатою

Софія Ковнір Люди 16:33, 25.11.2020

Пластичний хірург, колишній чоловік співачки Слави Едгар Камінський розлучився зі своєю коханою світською левицею Ольгою Богатою. Пара була разом лише рік.

Відповідний пост сама Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, з Едгаром вони залишилися хорошими друзями.

"Ми прийшли до непростого рішення для нас двох – завершити стосунки. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і багато щасливих миттєвостей. Добре, коли стосунки закінчуються без ілюзій і обманів. Коли ми їх завершили, нам стало легше, а наша дружба зміцніла", – написала Богата.

Едгар Камінський розлучився з Ольгою Богатою
Instagram Богатої

Вона зазначила, що їх закоханість так і не переросла в кохання. Все було прекрасно до того моменту, поки "серця відкрилися повноцінно".

"Десь у глибині душі зародилося відчуття: щось у наших стосунках пішло не так. Поступово почало приходити розуміння, що в наших серцях так і не народилося кохання, те саме, яке дарує щастя не на мить, а назавжди, навічно. Так, закоханість подарувала багато радості, пристрасті і задоволення. Але просто не переросла в більше", – підкреслила світська левиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пластичний хірург Едгар Камінський розповів, що причиною розлучення зі співачкою Славою були постійні сварки та ревнощі артистки.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Із зарплат учителів заберуть по дві тисячі гривень: Кабмін знайшов, на кому заощадити мільярди

Кива влаштував шоу з Україною на повідку: названо розцінки масовки. Фото та відео

В Україні створили онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору: чим тоді доводилося харчуватися

В Одесі пасажири трамвая накинулися на пенсіонерку з погрозами через українську мову. Відео 18+

Біля Авдіївки ворожий снайпер убив українського воїна. Фото і подробиці