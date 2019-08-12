Є три співачки, з якими я б заспівав дуетом – Пласідо Домінго в бліц-шоу "Без гриму"

Король світової оперної сцени, легендарний тенор, який віртуозно виконав понад 150 оперних партій, володар 9 статуеток "Греммі", громадянин світу Пласідо Домінго розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, чому його вразив фільм "Богемська рапсодія", яка курйозна історія трапилась у нього з Лучано Паваротті, коли він востаннє виносив сміття і яку їжу він вважає найкращою для співаків.
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