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Є три співачки, з якими я б заспівав дуетом – Пласідо Домінго в бліц-шоу "Без гриму"

1.4т Читати матеріал російською

Король світової оперної сцени, легендарний тенор, який віртуозно виконав понад 150 оперних партій, володар 9 статуеток "Греммі", громадянин світу Пласідо Домінго розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, чому його вразив фільм "Богемська рапсодія", яка курйозна історія трапилась у нього з Лучано Паваротті, коли він востаннє виносив сміття і яку їжу він вважає найкращою для співаків.

Не пропустіть 13 серпня о 07:30 на ОbozTV

Є три співачки, з якими я б заспівав дуетом – Пласідо Домінго в бліц-шоу "Без гриму"

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