"Є шанс": з'явився втішний прогноз щодо хвороби Заворотнюк

У російської актриси Анастасії Заворотнюк є шанс на порятунок від раку головного мозку.

За даними видання "Комсомольская правда", фахівці провели генетичне дослідження і літос-тест, розроблений вченими під керівництвом академіка РАН Володимира Шабаліна.

"Тест ДНК показав, що у Заворотнюк є ген довголіття. Фахівці пояснюють, що це все ж ще не привід радіти. По-перше, ген довголіття визначає тривалість життя лише на 25%, в іншому довжина життя людини залежить від зовнішнього середовища. По-друге, генетичний тест не дозволяє дізнатися, коли людина одужає і скільки вона житиме. Тим не менш, його наявність точно не завадила б актрисі, яка бореться із раком", – йдеться в повідомленні.

У Заворотнюк є шанс продовжити життя starhit.ru

За даними видання, літос-тест є ноу-хау російських вчених. За допомогою нього можна визначити фазу перебігу онкологічного захворювання.

"Якщо ми у фазу росту пухлини застосовуватимемо хірургічну операцію, то більшою мірою прирікаємо людину на метастази й повторний ріст пухлини", – сказав Шабалін.

Тим не менш, фахівці поки не можуть дати прогноз, наскільки успішним буде курс хіміотерапії під час активної фази. З гліобластомою, яку за версією ЗМІ знайшли у Заворотнюк, розраховувати на повне одужання не можна, максимум – на продовження життя, так як хвороба відрізняється здатністю швидко проростати в усі структури мозку.

Анастасія Заворотнюк instagram / podderzhka_azavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!