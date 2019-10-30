"Є шанс": з'явився втішний прогноз щодо хвороби Заворотнюк

У російської актриси Анастасії Заворотнюк є шанс на порятунок від раку головного мозку.
За даними видання "Комсомольская правда", фахівці провели генетичне дослідження і літос-тест, розроблений вченими під керівництвом академіка РАН Володимира Шабаліна.
"Тест ДНК показав, що у Заворотнюк є ген довголіття. Фахівці пояснюють, що це все ж ще не привід радіти. По-перше, ген довголіття визначає тривалість життя лише на 25%, в іншому довжина життя людини залежить від зовнішнього середовища. По-друге, генетичний тест не дозволяє дізнатися, коли людина одужає і скільки вона житиме. Тим не менш, його наявність точно не завадила б актрисі, яка бореться із раком", – йдеться в повідомленні.
У Заворотнюк є шанс продовжити життя
starhit.ru
За даними видання, літос-тест є ноу-хау російських вчених. За допомогою нього можна визначити фазу перебігу онкологічного захворювання.
"Якщо ми у фазу росту пухлини застосовуватимемо хірургічну операцію, то більшою мірою прирікаємо людину на метастази й повторний ріст пухлини", – сказав Шабалін.
Тим не менш, фахівці поки не можуть дати прогноз, наскільки успішним буде курс хіміотерапії під час активної фази. З гліобластомою, яку за версією ЗМІ знайшли у Заворотнюк, розраховувати на повне одужання не можна, максимум – на продовження життя, так як хвороба відрізняється здатністю швидко проростати в усі структури мозку.
Анастасія Заворотнюк
instagram / podderzhka_azavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели в реабілітаційний центр.
Також друг Заворотнюк розкрив подробиці її стану й розповів, що артистка бореться зі страшною хворобою.
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