"Є покровителі у владі": у Росії розкрили несподівані подробиці про Ротару

Російський музичний критик Сергій Сосєдов вважає, що в Софії Ротару, яка зіткнулася з цькуванням через приїзд на "Пісню року", є покровитель у владі.

Таку заяву Сосєдов зробив у коментарі News.ru.

Софія Ротару КП

За словами критика, тільки завдяки своєму покровителю у Ротару є можливість повернутися до Росії.

"Не потрібно бути великим оракулом, щоб не розуміти, що у Ротару в Росії є серйозні покровителі у владі. Ротару злякалася кампанії проти своїх виступів у ЗМІ, подзвонила впливовим шанувальникам, які і дали команду "руки геть від Ротару", – переконаний Сосєдов.

Сергій Сосєдова Співрозмовник

Також критик відреагував і на заяву директора співачки Сергія Лаврова про те, що вся інформація в мережі, яка компрометує Ротару, – фейк. На думку Сосєдова, співачка навряд чи могла комусь так насолити, що на неї опублікували стільки брехні і фейків.

Софія Ротару Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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