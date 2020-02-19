"Є людина": Лобода розкрила подробиці особистого життя

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поділилася подробицями особистого життя, яке зазвичай тримає в строгому секреті.

Так, артистка заявила, що у неї є коханий чоловік, пише видання "Собеседник".

Світлана Лобода

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"Так, звичайно, для мене це дуже важливе свято, тому що я все життя перебуваю в любові. Коли це почуття є в тобі, ти щасливий, ти світишся, і звичайно, хочеться святкувати цей день. Так, у мене є така людина, і вже давно", - прокоментувала співачка День всіх закоханих.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі артистка незаміжня, виховує двох дочок і продовжує свою музичну кар'єру. Тільки тепер переважно виступаючи в Росії. Крім того, Лободі приписують роман з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

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