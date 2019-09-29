Є фото й відео: в росЗМІ спалахнув новий скандал через хвору Заворотнюк

Нахабна медсестра, яка намагалася заробити на хворій актрисі Анастасії Заворотнюк, звернулася до ЗМІ з фото і відео вдруге.
Жінка представилася колишньою працівницею лікарні під псевдонімом Leon Leonova в розмові з журналістами Teleprogramma.pro.
Так, матеріали з медустанови вона хотіла продати за щедру винагороду. У редакції вирішили дізнатися, в яку ціну вона оцінює фото і відео, на яких відображена хвора жінка, родичі якої навіть не коментують в ЗМІ стан.
Анастасія Заворотнюк
НВ
"Вибачте, про продаж фото і відео пропозиція не актуальна, так як преса вже у всіх новинах роздула інформацію про мене. Хотілося анонімності", – раптово оголосила вона.
За даними видання, знайомі Заворотнюк негласно розповіли, що у актриси дійсно великі проблеми зі здоров'ям, та перебуває вона в одній з приватних клінік Москви.
Анастасія Заворотнюк
instagram.com/a_zavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Однак 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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