Є фото й відео: в росЗМІ спалахнув новий скандал через хвору Заворотнюк

Нахабна медсестра, яка намагалася заробити на хворій актрисі Анастасії Заворотнюк, звернулася до ЗМІ з фото і відео вдруге.

Жінка представилася колишньою працівницею лікарні під псевдонімом Leon Leonova в розмові з журналістами Teleprogramma.pro.

Так, матеріали з медустанови вона хотіла продати за щедру винагороду. У редакції вирішили дізнатися, в яку ціну вона оцінює фото і відео, на яких відображена хвора жінка, родичі якої навіть не коментують в ЗМІ стан.

Анастасія Заворотнюк НВ

"Вибачте, про продаж фото і відео пропозиція не актуальна, так як преса вже у всіх новинах роздула інформацію про мене. Хотілося анонімності", – раптово оголосила вона.

За даними видання, знайомі Заворотнюк негласно розповіли, що у актриси дійсно великі проблеми зі здоров'ям, та перебуває вона в одній з приватних клінік Москви.

Анастасія Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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