Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Є фото й відео: в росЗМІ спалахнув новий скандал через хвору Заворотнюк

135.6т Читати матеріал російською

Нахабна медсестра, яка намагалася заробити на хворій актрисі Анастасії Заворотнюк, звернулася до ЗМІ з фото і відео вдруге.

Жінка представилася колишньою працівницею лікарні під псевдонімом Leon Leonova в розмові з журналістами Teleprogramma.pro.

Так, матеріали з медустанови вона хотіла продати за щедру винагороду. У редакції вирішили дізнатися, в яку ціну вона оцінює фото і відео, на яких відображена хвора жінка, родичі якої навіть не коментують в ЗМІ стан.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

НВ

Новини
"Зараз можна тільки молитися": Волочкова "поховала" Заворотнюк

"Вибачте, про продаж фото і відео пропозиція не актуальна, так як преса вже у всіх новинах роздула інформацію про мене. Хотілося анонімності", – раптово оголосила вона.

За даними видання, знайомі Заворотнюк негласно розповіли, що у актриси дійсно великі проблеми зі здоров'ям, та перебуває вона в одній з приватних клінік Москви.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram.com/a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак хвороба скандали
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
90
9
Смішно
1
Цікаво
107
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
вот сволочь медсестра. Дайте жит человеку, моитесь за Настю, ее здоровье и скорейшее улучшение здоровья. Имейте совесть и человеческое достоинство, и перестаньте комментировать здоровье Насти. Ей нужны покой, вера, надежда и поддержка близких. Отстаньте от человека.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Лера Лера
Лера Лера
"Должны знать и видеть все..." Читать противно комментарии россиян. В них вся суть грязного бездуховного "русского мира". Никто никому ничего не должен, следите за своими жизнями. Сидят целыми днями недоумки в соцсетях и "воюют" на диванах со всем миром, учат как жить.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Petrov Valery
Petrov Valery
За модера тут работает фильтр? Не пропускающий комменты с запрещенными словами?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Petrov Valery,ну переписку сам с собой это не новость, но сам себе лайки ставить... Браво! Это так по-русски.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Не проходят со словом б а н д е р а
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel