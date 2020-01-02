"Є червоні лінії": Вакарчук висловився про майбутні концерти "Океан Ельзи"

Лідер партії "Голос" і соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сказав, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція.

Про це музикант сказав в інтерв'ю виданню "Експрес". "Оскільки Конституція дозволяє творчу діяльність, то я буду продовжувати давати концерти. Є певні червоні лінії, які я не перетну", — пообіцяв Вакарчук.

"Ми не виступаємо на заходах олігархів або людей, в чиїх політичних поглядах або статках яких сумніваємося. Ми не маємо нічого спільного з державою-агресором. В останні п'ять років ми дуже рідко виступаємо на закритих заходах. Інших червоних ліній для нас немає", - додав політик.

Відзначимо, що в кінці грудня в одному з телеграм-каналів з'явилася інформація про виступ групи "Океан Ельзи" на новорічному корпоративі IТ-компанії Wargaming в Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук також назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

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