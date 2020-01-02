Головна Новини
2 січня • оновлено в 15:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Є червоні лінії": Вакарчук висловився про майбутні концерти "Океан Ельзи"

874
Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" і соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сказав, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція.

Про це музикант сказав в інтерв'ю виданню "Експрес". "Оскільки Конституція дозволяє творчу діяльність, то я буду продовжувати давати концерти. Є певні червоні лінії, які я не перетну", — пообіцяв Вакарчук.

"Є червоні лінії": Вакарчук висловився про майбутні концерти "Океан Ельзи"
Новини
Вакарчук розповів про "чітку" розмову із Зеленським

"Ми не виступаємо на заходах олігархів або людей, в чиїх політичних поглядах або статках яких сумніваємося. Ми не маємо нічого спільного з державою-агресором. В останні п'ять років ми дуже рідко виступаємо на закритих заходах. Інших червоних ліній для нас немає", - додав політик.

Відзначимо, що в кінці грудня в одному з телеграм-каналів з'явилася інформація про виступ групи "Океан Ельзи" на новорічному корпоративі IТ-компанії Wargaming в Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук також назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Юрко Медяник
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги