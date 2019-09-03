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3 вересня • оновлено в 13:17
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"Дзвонив після ефіру": Зеленський відчитав "Квартал" після першого концерту

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Художній керівник "95 Кварталу" Олександр Пікалов заявив, що президент Володимир Зеленський дзвонив після першого концерту, який пройшов без його участі.

У розмові з Євгеном Кошовим він трохи насварив групу і був незадоволений деякими моментами, пише "Українська правда".

"Дзвонив після ефіру": Зеленський відчитав "Квартал" після першого концерту
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"Після ефіру дзвонив. Поставив декілька запитань, які його турбували в нашому виступі. Але він не питав про гумор – щодо нього чи Богдана. Він запитав, чому немає джинглу. Суто технічні питання його цікавили... Подзвонив Жені, сказав: "А чого там не так?" — сказав Пікалов.

"Дзвонив після ефіру": Зеленський відчитав "Квартал" після першого концерту

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати концерт "95 Кварталу" і не виключає свого виходу на сцену.

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Особи
Олександр Пікалов студія "95 квартал" Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Gordon Yury
Gordon Yury
А чем "95 квартал" Зеленского отличается от кондитерских фабрик Порошенко? Так громко шумели - Порошенко не отказался от своих фабрик, а сами? Нехорошо - двойные стандарты получаются... Где же хваленая искренность команды слуг народа и их вождя?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Писюном на рояле не играли-НЕЗАЧЁТ!
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